Non vedo l'ora di poter indossare questa maglia così prestigiosa Pronto a Lottare e Vincere #amala #rg5 pic.twitter.com/pt02BFRa3d — roberto gagliardini (@gaglio94) January 13, 2017

Il neo acquisto, è pronto a scendere in campo con la maglia dell'Inter. Complice la squalifica di Marcelo Brozovic, ilavrà subito un'importante chance nella sfida contro il Chievo di domani sera. La voglia di far bene è tanta, così come mostrato sul suo profilo twitter ufficiale in cui ha dichiarato: "Pronto a lottare e vincere".