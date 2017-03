Il campionato è fermo ma l'Inter può sorridere per le buone prestazioni di Eder e Gagliardini in Nazionale. I due nerazzurri si sono ben comportati contro l'Olanda e le pagelle delle testate giornalistiche sportive lo confermano.



GdS - Eder 7: “Eccolo qui, nella sua migliore versione di attaccante universale. Copre, recupera, riparte, tira. Il gol è gioiellino di balistica: ma un tandem Eder-Belotti, no?



GdS - Gagliardini 6: “Si allinea a Parolo e altro non può fare. I due formano un’oscura, indispensabile cerniera di centrocampo. Sostengono gli sfarfallii, sbalestrato dal cambio di posizione. Da rivedere al fianco del ‘parigino’ e non dietro”.



CdS - Eder 6,5: “Questa è anche la sua Nazionale. Lo ricorda a tutti, segnando il suo terzo gol azzurro”.



CdS - Gagliardini 6: “Sente ‘esordio. Nella sua zona incrocia Klaassen, che lui contrasta non sempre con effetto positivo”.



CM.Com - Eder 7: “A suo agio da seconda punta nel 3-4-1-2. Pareggia subito i conti con un gran destro dal limite dell’area e fa tanto lavoro sporco”.



CM.Com - Gagliardini 6: “Senza infamia e senza lode, entra a freddo e mantiene la posizione. Poco illuminante”.