Roberto Gagliardini è il giocatore del momento in casa Inter. Il centrocampista italiano questa sera sarà ospite del programma di Sky EPCC e per presentare la puntata è stato ospite di Sky Sport dove ha parlato del suo passato all'Atalanta e del suo presente e futuro all'Inter.



L'INIZIO CON L'INTER - "È stato un buon inizio, sono contento, è stato facile grazie all’aiuto dei compagni e del mister che mi ha messo subito a mio agio per aiutare la squadra. Venivo da una squadra che stava facendo bene, tutto questo ha aiutato. Se me lo sarei aspettato? Non sono uno che pensa a queste cose, preferisco entrare in campo e giocare. E’ stato un inizio importante e sarà importante continuare a fare così".



SULLA ROMA - "La partita contro la Roma potevamo giocarcela meglio, potevamo fare qualcosa di meglio, ma è passata, non ci pensiamo più, pensiamo alla prossima, poi mancano tante partite".



ATALANTA - "Sento spesso i miei ex compagni, sono amici prima di tutto. Sono felice per loro, anche se ora siamo avversari, sarà una bella partita tra due domeniche. Se ci penso? No, pensiamo a domenica (ride, ndr). Ringrazio Percassi, c’è ancora tanto a dimostrare in campo per confermare le sue parole".



AL LAVORO - "Stiamo lavorando con il mister, dopo la sconfitta con la Juve abbiamo vinto, dobbiamo riprendere allo stesso modo. E’ stata una brutta sconfitta quella con la Roma, era una gara importante, ma ora dobbiamo riprenderci con il Cagliari.



SU SUNING - "È un gruppo con grandi ambizioni, da quando sono arrivato mi hanno fatto capire che ambiscono a portare l’Inter dove merita, dove la storia dice, tra pochi anni sono sicuro sarà tra le squadre top".



LA ROSA - "Con chi ho legato di più? Forse con D’Ambrosio, siamo vicini nello spogliatoio, subito si è rapportato con me, è molto aperto essendo del Sud, abbiamo legato subito. Pioli è molto preparato, prepara le partite nei mini dettagli, mi sta dando una grande mano, è stato fondamentale".