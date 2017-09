Non solo i tifosi della Lazio sono innamorati di Simone Inzaghi. Anche la sua compagna, Gaia, vive intensamente ogni momento dalla tribuna, come ha raccontato al Corriere dello Sport: “Simone allenerebbe la squadra per tutta la vita, io in tribuna la vivo in maniera intensa, forse anche troppo (ride, ndr). Io la sua forza? Penso, spero che io e Lorenzo siamo davvero la sua forza. Ogni volta che si arrabbia o che la Lazio fa gol lui si gira verso di me in tribuna. Abbiamo dei gesti d’intesa che ripetiamo sempre”. Prova anche a consigliarlo: “Ogni tanto provo a dirli: dovresti fare così. Lui mi risponde sempre: è un consiglio o una tua idea? Io vivo il suo lavoro come lo vive lui. Spesso mi dice che dovrei calmarmi. Ma io sono fatta così: mi emoziono. Ecco, mi sento un po’ il suo mister in seconda. La Champions? Penso che sulla carta ci siano squadre più attrezzate. Per la Lazio arrivarci sarebbe qualcosa di straordinario”.