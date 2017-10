Intervistato da Mediaset l'ex difensore dell'Inter, Fabio Galante, ha espresso la propria opinione sul derby vinto dai nerazzurri.



“L’Inter ha sfruttato di più le occasioni e gli episodi, per il Milan è un brutto colpo a livello di punteggio e di risultato perchè alla fine la partita l’ha fatta. Chiaramente in ogni gol c’è un errore della squadra che lo subisce, senza l’ingenuità sul rigore il derby sarebbe finito 2-2. Gli episodi nel calcio fanno la differenza e l’Inter li ha sfruttati tutti. La maggior differenza tra Spalletti e Montella? Montella ha dovuto fare di più rispetto a Spalletti che è stato bravo a far ragionare l’Inter come una squadra che è praticamente la stessa dello scorso anno, mentre Montella si è trovato con 11 giocatori nuovi, ci vuole tempo che però in Italia non c’è".