Dalla Turchia rimbalza la notizia di un interessamento del Galatasaray per Aleix Vidal, terzino in uscita dal Barcellona. La squadra turca starebbe valutando di reinvestire i proventi della probabile cessione in Cina di Podolski, destinato ad andare al Guangzhou Evergrande per una cifra di circa 20 milioni di euro, per l'acquisto dello spagnolo classe '89 che non sta trovando spazio in blaugrana.