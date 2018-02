Al termine del match contro il Sivasspor, che ha segnato il suo debutto con la maglia del Galatasaray, Yuto Nagatomo, ex terzino dell'Inter, ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del club turco: "Sin dal giorno in cui sono arrivato, ho trovato subito un ambiente molto bello. I miei compagni di squadra e l'allenatore stanno facendo tutto il possibile per aiutarmi. Ho fatto solo due allenamenti, non è stato facile: sono in un nuovo campionato, in una nuova squadra; mi occorrerà ancora un po' di tempo. Ho parlato con Wesley Sneijder e Felipe Melo, mi hanno detto che sarei andato in un club perfetto, con un grande tifo. Il 55? Mi piace il 5, ho provato a chiederlo ma era già impegnato. Quindi ho optato per questo numero che avevo anche all'Inter".