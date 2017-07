Colpo di scena nella vicenda che riguarda il futuro del centrocampista del Galatasaray Wesley Sneijder, in predicato di lasciare la Turchia per trasferirsi in Italia, precisamente alla Sampdoria. La scelta del club blucerchiato di virare sullo sloveno Ilicic, giocatore maggiormente gradito al tecnico Giampaolo ma poi accordatosi con l'Atalanta, ha spento la trattativa. L'ex Inter si era anche offerto al Milan tramite il suo procuratore, ricevendo però una risposta negativa, e dalla MLS le formazioni di Los Angeles si erano fatte avanti, ma il calciatore ha annunciato dalla propria pagina Facebook che rimarrà il Galatasaray. Sneijder è stato infatti convocato domani per la ripresa degli allenamenti, fissati per domani sera; l'acquisto di Belhanda dalla Dinamo Kiev e l'assegnazione a quest'ultimo della maglia numero 10 non chiudono però in maniera definitiva all'ipotesi di un trasferimento prima della fine del mercato.