Parole tutt'altro che banali, in quanto arrivano da un vero e proprio punto di riferimento per l'allenatore della Juventus. Intervenendo a Radio Sportiva, Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato così del futuro del tecnico livornese: "Il ciclo di Allegri alla Juve è finito. Mi auguro un suo futuro in Premier League, dopo aver vinto un altro scudetto però". L'ex allenatore del Pescara ha poi proseguito: "Secondo me il suo ciclo a Torino è finito. L'Arsenal potrebbe rappresentare la sfida giusta per lui, per il suo bene, subentrando a Wenger in una squadra che non vince da tempo. Anche il Tottenham o il Liverpool sarebbero il top per lui. Se può prendere esempio da Conte? Certo, ma anche Ranieri o addirittura Di Matteo. L'Inghilterra sarebbe un obiettivo molto interessante per la carriera di Allegri. O magari la Nazionale".