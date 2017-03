Intervistato da Il Messaggero, il maestro storico di Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone, ha parlato del futuro dell'allenatore della Juventus: "Non so se alla Juve il suo ciclo è terminato, ma sinceramente io gli ho detto che dopo aver vinto tanto bisogna avere il coraggio di dire basta per vivere avventure europee: non è facile lasciare la Juve ma mi auguro possa fare un’esperienza all’estero".



SCELGA L'ESTERO - "Lo vedrei bene in Inghilterra più che in Spagna o Germania. Bisogna attendere, qualche panchina si muove. E pure il PSG potrebbe cambiare... L'Arsenal è una società storica dove comanda Wenger, quindi dipenderà tutto dalla sua decisione. Per la tradizione dell’Arsenal, Max potrebbe fare una squadra giovane e divertente con giovani che si adatterebbero bene al suo gioco".



IL SOSTITUTO - "La Juve potrebbe prendere Paulo Sousa: ha l’anima juventina. Spalletti non si discute, ma come Sarri li ritengo troppo sanguigni per i bianconeri".