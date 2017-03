L'ex allenatore Giovanni Galeone ha rilasciato un'intervista al Messaggero, parlando anche dell'attuale direttore sportivo della Roma Ricky Massara. Queste le sue parole:



«L’avevo preso io al Pescara. Un ragazzo fantastico e colto. Mi auguro che faccia bene, non è un impegno da poco essere ds della Roma. Se vogliono fare le cose in grande nella Capitale, bisogna muoversi nel mercato con tempestività. Alla Roma è complicato vincere. C’è una buonissima squadra, ma bisogna stabilire delle priorità, insistere su una formazione titolare e avere una panchina pronta, di grandissima qualità. Poi, fino a quando Totti non deciderà il suo futuro, non sarà facile muoversi».