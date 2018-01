Ryan Giggs, nominato nuovo commissario tecnico del Galles, ha parlato al sito ufficiale della Federazione: "Sono così orgoglioso di aver ricevuto l'onore di gestire la nazionale. Le sfide che abbiamo davanti a noi con la Nations of League e la qualificazione per Euro 2020 mi entusiasmano molto. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i miei giocatori per prepararci per i match importanti".