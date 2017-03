Non solo calciatori o allenatori, ma anche showmen. In un mondo, quello del calcio, non composto più solo da campo, scarpini e pallone, ma suddito, ormai, di telecamere, microfoni e interviste, i protagonisti vanno di pari passo, imparando a stare davanti alle telecamere per il bene della squadra, della società e, perché no, anche dello spettacolo. Nessuna Accademia, nessuna scuola, solo l'esperienza e la necessità, a volte, di coprire i problemi di campo con parole o show creati ad hoc, con gesti da attori consumati nel rettangolo di gioco. Oggi, nella #giornatamondialedelteatro, la Classifica di Calciomercato.com è dedicata ai 10 show davanti ai microfoni, o in campo, di giocatori, allenatori e presidenti.



Come sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com. Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti.



DA MALESANI AL TRAP - Made in Italy, sempre e comunque. Della serie, la conferenza "famola strana": Alberto Malesani e Giovanni Trapattoni hanno esportato il modo di vivere il confronto con la stampa, chi in Grecia chi in Germania, con Mr Varidoianis e Strunz eletti a nuovi idolo del calcio italico. Ovviamente non per meriti sportivi. In conferenza, poi, leggendario Marcello Lippi dopo Reggina-Inter e quel "fossi l'allenatore manderei via subito l'allenatore, prenderei i calciatori e li attaccherei tutti al muro a dargli i calci nel culo". Luciano Spalletti, poi, ultimamente si sta rivelando un grande anchorman, quasi come José Mourinho e quel: "Ma io non sono pirla" a tinte nerazzurre.



PRESIDENTI E DIRIGENTI - De Laurentiis che se ne va in motorino; il botta e risposta, a distanza, tra Gaucci e Matarrese, con il barese che scende dal pullman; Galliani che entra in campo a Marsiglia per richiamare la squadra (Foto Calcioblog.it). Maledette luci... "Interpretazioni" da B-Movie, o da cinepanettone. Andato a male...



PARLA IL CAMPO - E in campo? Anche nel rettangolo verde lo show è assicurato. Al di là di gol, rovesciate e parate prodigiose, vedere Mazzone che fa tutto il campo per andare a esultare, e difendere la memoria della madre, sotto la curva del Brescia è uno spettacolo unico. E Cassano e le corna a Rosetti? Teatro di San Siro, il fischietto piemontese come antagonista e un pubblico avverso, e il giallorosso che, furente, se ne va negli spogliatoi. Infine, per chiudere, Michel Platini, Le Roi di quel palcoscenico che è il campo di Tokyo: finale di Intercontinentale, sull'1-1 il 10 juventino batte, con un bellissimo tiro di sinistro, l'estremo difensore dell'Argentinos Jrs. Annullato, una perla cancellata dai tabellini ma mai dalla memoria dei tifosi grazie, anche, al gesto, da attore consumato, di Monsieur Platini, che si sdraia per terra, in segno di protesta. Applausi.



1. Giovanni Trapattoni

2. Alberto Malesani

3. Adriano Galliani

4. Carletto Mazzone

5. Michel Platini

6. José Mourinho

7. Antonio Cassano

8. Aurelio De Laurentiis

9. Marcello Lippi

10. Gaucci e Matarrese