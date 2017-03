Adriano Galliani torna a parlare e lo fa Milantv. Il focus è sulla gara di domani contro la Juventus: "Stiamo tranquilli, è un periodo che stiamo facendo bene con la Juventus. Certamente il nuovo stadio ha portato tanti punti e molta atmosfera, prima non c’era pubblico e ambiente ora c’è un clima meraviglioso in quello stadio. Non è un caso che la Juventus da quando gioca allo Stadium dal 2015 non ha più perso, prima o poi capiterà ma non so se domani".



Una battuta anche sulla vittoria del Barcellona sul Psg: "Thiago è un caro ragazzo, sempre legato a noi. Ho letto che quella di ieri è stata la prima rimonta di 4 gol, la rischiammo anche noi contro l’Arsenal a Londra ma quattro gol non erano mai stati rimontati. È stato qualcosa di incredibile. Fare tre gol in sette minuti è qualcosa di incredibile, noi ne sappiamo qualcosa lo abbiamo vissuto a Istanbul. Queste partite fanno appassionare al calcio. Certo queste partite lasceranno strascichi, mi ricordo l’estate del 2005 quando Gattuso venne spesso a cercarmi ma sono riuscito convincerlo a rimanere e dopo due anni arrivò la notte di Atene. Auguro al PSG di superare questa sconfitta e riprendersi. Devo dire che ieri mi sembrava che i ragazzi facessero il tifo per il Barcellona".



Sull'amicizia di lunga data con Braida: "Io sono amico di Ariedo Braida dall’autunno del 1975. Lui giocava a Palermo io avevo appena acquisito quote del Monza, venne a Monza come giocatore, poi smise di giocare e io e altri dirigenti lo volemmo come dirigente del Monza. Quando poi Berlusconi comprò il Milan io insistetti per Braida e fece 27 anni per il Milan. La mia vita con Ariedo è di oltre 40 anni, lo considero un fratello. L’ho sentito ieri mattina per una telefonata pro Milan, ho avuto chiara la situazione di Deulofeu ma non ho voluto parlare della partita perché pensavo fosse impossibile rimontare".