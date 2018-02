Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, è intervenuto a Fatti e Misfatti su TgCom24, soffermandosi sull'era Berlusconi in rossonero: "Il 1° luglio 1987 nasce davvero il primo Milan di Silvio Berlusconi, perché arrivano Arrigo Sacchi più Gullit e van Basten. Berlusconi invita tutto il Milan al castello di Pomerio in una sorta di ritiro spirituale e li pensiamo a cosa fare del Milan. E’ li che ci arriva la mission di far diventare il Milan il club più importante del mondo. Mettendo come obiettivi lo scudetto della stagione ’87-88, la coppa dei Campioni e l’Intercontinentale. Ci deridevano, ci ignoravano, abbiamo vinto. Siamo innamorati perdutamente di Marco van Basten. Io sarei rimasto solo al Milan, ma una volta che Berlusconi ha deciso di vendere il club, non ero più disponibile a rimanere"