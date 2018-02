La nuova vita di Adriano Galliani comincia oggi. Questa sera a Gallarate, in provincia di Varese e a pochi chilometri dal centro sportivo di Milanello, l'ex amministratore delegato del Milan sarà protagonista del primo evento della campagna elettorale per la sua elezione al Senato con Forza Italia.



'HO DETTO NO A TUTTI' - Intanto, come riporta Tuttosport, durante la presentazione dei candidati del partito di Silvio Berlusconi dello scorso lunedì, Galliani si è lasciato andare a una rivelazione sul suo passato calcistico: "Per motivi romantici ho detto no a tutte le squadre europee che mi hanno cercato".