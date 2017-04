le parole, spavalde, prima di una sfida delicata, di una finale di, di una semifinale mondiale, di un derby di, di una sfida salvezza della Longobarda.le parole, forti e sicure, del destino. Quante volte, i protagonisti del pallone, si sono lanciati in dichiarazioni coraggiose ma rischiose che, puntualmente, gli si sono ritorse contro. E' il caso di Nainggolan: "Vinciamo i due derby e andiamo in finale di Coppa Italia". Della serie, bene ma non benissimo. E il web, certe cose, non se le scorda. Nella storia, però, è successo altre volte...- Col, a Istanbul, si parla di ungià in festa all'intervallo. La storia se n'è accorta e ha preferito, poi, raccontare altro... 2 anni prima sempre i rossoneri, questa volta ai quarti di Champions. E' leggenda l'esultanza dial fianco di Ancelotti quando la sorte, sotto forma di pallina, mette di fronte ae compagni il. "Ci tocca andare in finale" disse l'ad a Carletto. E invece... Nel '94, però, il destino fu benevolo con il Milan:, spavaldo allenatore del, è sicuro di vincere la finale di Champions del '94, forte di avere dalla sua Koeman, Guardiola e Stoichkov. Ma non aveva fatto i conti con l'organizzazione di, la scaltrezza di, la forza die il genio, sublime, di. Rimanendo a tinte blaugrana, prima della finale del 2011, rivincita di quella del 2009, con il Manchester United, Sir Alex Ferguson dichiara: "Rispetto alla finale del 2009 sento che la squadra è più pronta. Vinciamo noi". 3-1 del Barça: Pedro, Messi, Villa., dopo un anno dall'addio all'Inter, torna adalla triste, almeno per lui, Barcellona, sponda rossonera., suo ex compagno, prima del primo derby da avversari, dichiara:. I rossonero vincono 1-0 con gol proprio dello svedese su calcio di rigore, causato proprio per un fallo del 23 nerazzurro, che poi sarà costreto ad abbandonare il campo per uno scontro con Zlatan. Il destino può tutto. Non come Ibrahimovic, che sbaglia i suoi calcoli quando si presenta nel San Siro colmo di rossonero:Invece arrivò, "solamente", uno scudetto. Andò peggio, però, in Catalogna: ". Niente da fare: vince la sua ex, lasciata e ripudiata, sotto il cielo stella di Madrid.- Doveva essere l'anno di: "Il 2017 è suo". Invece lo sfortunato croato ha dovuto terminare in anticipo la stagione per un brutto infortunio rimediato in un'amichevole tra la sua Croazia e l'Estonia.- E i tedeschi? Li ricordate i tedeschi? Mondiale 2006, Germania-Italia in quel di Dortmund. Non c'è, per squalifica, e la stampa teutonica si scaglia contro gli azzurri: "@AngeTaglieri88