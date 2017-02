Intervenuto ai microfoni di Premium Sport l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, ha presentato la sfida che vedrà i rossoneri affrontare la Sampdoria toccando però anche tanti temi di mercato.



SUL MOMENTO NEGATIVO - "E' il momento di minor arrivo dei risultati, ma se si analizzano tutti i dati è difficile da spiegare. Ogni dato, corsa, velocità, possesso etc etc sono tutti positivi. E' una crisi di risultato e non di gioco".



IL NO DI CACERES - "Caceres? Confermo che non arriverà. Il ragazzo ci ha pensato, noi abbiamo fatto un'offerta che non ha soddisfatto il ragazzo. Lui ha superato tutte le visite mediche, lo dico per onestà, ma non abbiamo trovato l'accordo quindi gli auguro buona fortuna".



ALTRO SVINCOLATO? - "Caceres nell'Uruguay giocava a sinistra e noi lo avevamo contattato anche per quel motivo. Purtroppo di svincolati pronti e buoni non ce ne sono tanti. Aspetteremo i terzini che abbiamo in rosa. Il mercato è chiuso, non essendo arrivato lui, non faremo altro".



SU DEULOFEU E OCAMPOS - "Avendo io un vincolo, ovvero che dovevo fare un mercato a zero sia sugli esborsi sia sugli stipendi. Con l'aiuto di Maiorino ho cercato dei giocatori che erano fortissimi, ma che per qualche motivo non hanno confermato le premesse. Ocampos e Deulofeu erano in gioventù destinati a fare grandi cose, poi però non si sono confermati".



SQUADRA MERCATO - "Una volta comparavamo giocatori già affermati, oggi con Maiorino stiamo cercando dei progetti di campioni da far crescere. Il Milan ha 4/5 osservatori che continuano a girare per l'Europa, non è vero che siamo fermi".



DONNARUMMA - "Critiche a Donnarumma? E' sovraesposto mediaticamente ed è chiaro ed evidente che abbia le luci dei riflettori su di lui. Può capitare che faccia qualche errore ogni tanto, ma ha un talento infinito".



SQUADRA GIOVANE - "Non va dimenticato che oltre a Donnarumma che è un '99 abbiamo Locatelli, Romagnoli, poi abbiamo preso due '94 come Deulofeu e Ocampos. Niang che è ancora nostro è giovane. Insomma non è che abbiamo proprio dormito".



DIETA VEGANA - "Non è vero che è una dieta vegana, ma vegetariana. Faccio anche io quella dieta, e giuro che quando facevamo due punti a partita mangiavamo allo stesso modo. L'abbiamo usata anche a Doha e ad inizio campionato, ma non mi sembra fosse merito della nostra dieta allora, perciò non è colpa della dieta oggi".