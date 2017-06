Adriano Galliani non tradisce Silvio Berlusconi. Dopo il passaggio di proprietà del Milan ai cinesi, l'ex amministratore delegato rossonero sta lavorando a capo del settore immobiliare del gruppo Fininvest. Ma non solo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dopo 29 trofei vinti in 31 anni di gestione, ora può iniziare una nuova storia sempre al fianco di Silvio: con Galliani pronto a entrare in politica come uomo di Forza Italia. L'idea è nata lo scorso 30 maggio durante un pranzo ad Arcore con i sindaci delle città governate dal partito di Berlusconi.



NIENTE GENOA - Smentite invece le voci su un possibile ingresso di Galliani nel Genoa al fianco di Cellino, pronto a rilevare il club di Preziosi: "La mia storia non si può cancellare, 31 anni di Milan mi impediscono di accettare qualsiasi incarico in qualunque altra società. Non sono disponibile ad andare in nessuna altra squadra, sarò sempre un tifosissimo rossonero".