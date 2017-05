Va avanti l'inchiesta sulla compravendita dei diritti tv della Lega Calcio e su Infront, la società che li gestisce per Serie A e Serie B. I pubblici ministeri di Milano hanno presentato una richiesta di arresto, respinta dal gip, per Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, e altri dirigenti. "Può ritenersi - si legge - che abbiano costituito un'associazione a delinquere in grado di interporsi fin dal 2009 tra le squadre di calcio, cui spettano gli ingenti benefici della commercializzazione in Italia e all'estero dei diritti audiovisivi e il mercato, per appropriarsi illecitamente e clandestinamente di una fetta consistente di questi".



LE INTERCETTAZIONI - Insieme alla richiesta sono venute alla galla anche alcune intercettazioni di telefonate tra l'ex ad rossonero e Marco Bogarelli, ad di Infront Italia. "Adesso la deve smettere questo signorino", dice Galliani rifererendosi ad Andrea Agnelli. "L'arroganza è cosa della Juventus - dice in un'altra telefonata - che ad essa non sa sfuggire. Commento che io ho fatto, voglio dire, loro bisognano darli. Perché il signor Agnelli prende 100 milioni dalla Lega Calcio". Bogarelli, invece, dichiara: "In Lega qualcuno dovrà dire qualcosa, qualche società, troviamo spazio da qualche parte, perché veramente oltre a essere un imbecille per altro... cioè, non è che è un genio... non lo so, poi va in Germania a sputtanare la Lega... io adesso gli scrivo, basta, non può avere...tutti che sputano sul calcio italiano, come si fa a vendere? (...) È impazzito, credo proprio sia fuori di testa". "Sì, sì", gli risponde Galliani, che in un'altra circostanza, poi, commenta: "Continua a sputare merda sul calcio italiano e vive di quello. È pazzesco, è pazzesco. (...) Comunque adesso bisogna dargli addosso a questo signore perché non va bene".