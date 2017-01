A tutto campo. Tra Coppa Italia e mercato. Adriano Galliani ha parlato all'entrata in Lega Calcio, queste le parole raccolte dal nostro inviato Pasquale Guarro: "Stiamo facendo bene, contro il Torino abbiamo giocato un grandissimo secondo tempo. Di ieri sera sottolineo la qualificazione e le buone prove di Gomez e Sosa. La sfida con la Juve? E' un periodo nel quale giochiamo spesso contro di loro. Sono partite sempre molto eccitanti. Deulofeu? Non ci sono aggiornamenti, non ci sono ancora risposte dell'Everton. Se arriva bene, altrimenti restiamo come siamo. De Sciglio-Juve? Non abbiamo mai parlato con la Juventus di De Sciglio. Non ha ancora rinnovato, ma è normale, sapete com'è la situazione in questo momento. Voglio ribadire che sarà un mercato a zero, ci sono dei contratti da rispettare".