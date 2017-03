Il ministro dello Sport, Luca Lotti chiede alla Figc il commissariamento della Lega Serie A: "Sono preoccupato ed esterrefatto, la situazione è imbarazzante. Mi auguro che la Federcalcio passi presto a un commissariamento, a rivedere la governance e le regole che servono ad avere una Lega più forte e un campionato che può valere di più e che può contare di più".



GALLIANI PRESIDENTE DI LEGA? - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore ha ripreso quota l'ipotesi di Adriano Galliani presidente di Lega. Secondo il nuovo statuto allo studio, il futuro presidente della Serie A sarebbe una figura istituzionale di garanzia e non esecutiva, perché il capo azienda verrebbe incarnato dall'amministratore delegato. Premesso che uno scenario del genere si concretizzerebbe solo in caso di closing per la cessione del Milan, Galliani ci starebbe facendo un pensierino e ne avrebbe parlato anche con qualche collega. Con un contratto ancora in essere con Fininvest, in cui entrò nel 1980, Galliani rimarrebbe nella holding berlusconiana, ovviamente senza occuparsi più di Milan ma di altri business. E a quel punto potrebbe conciliare il suo lavoro con un incarico in Lega, soddisfacendo il suo desiderio di continuare a restare nel mondo del calcio.