Josè Sosa è stato tra i grandi protagonisti del recente periodo positivo del Milan. Su di lui non aveva dubbi Adriano Galliani, che a Milan TV ha dichiarato: "Una sera ero a cena con Gancikoff (rappresentante della prima cordata cinese che tentò la scalata del club, ndr) che aveva una lista di giocatori che gli sarebbe piaciuto avere e tra questi c'era Sosa, che era anche nei pensieri di Montella. Fu incredibile aver pensato allo stesso nome, è in questo modo che abbiamo deciso di prenderlo".

L'inizio della sua esperienza in rossonero non è stato facile, ma l'amministratore delegato ha sempre creduto nelle sue qualità: "Non è stato facile strapparlo al Besiktas. In rossonero dopo un primo periodo di ambientamento sta dimostrando quello che vale. Il Sosa che conosco io è quello che nel 2008 ha vinto le Olimpiadi con la maglia della nazionale argentina in una squadra nella quale c'erano anche Messi, Aguero, Mascherano, Zabaleta".