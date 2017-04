Il reggente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli ha dichiarato al termine dell'Assemblea: "Galliani presidente? Sarà una scelta sulla quale dovranno ragionare i presidenti il 20 aprile. Oggi lo abbiamo omaggiato alzandoci tutti: grandissima carriera, persona straordinaria, lascia solo momentaneamente la famiglia della Lega Serie A e ci auguriamo possa tornare presto tra noi perché ci serve l'aiuto di una personalità competente come la sua".



COMUNICATO - In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea

Ordinaria della Lega Serie A è convocata per giovedì 20 aprile 2017 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Milano, Via Rosellini 4 - alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 13.00 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente.



ORDINE DEL GIORNO:

1. Verifica dei poteri;

2. Approvazione verbale Assemblea 20 febbraio/13aprile 2017;

3. Comunicazioni del Presidente;

4. Elezione del Presidente della Lega;

5. Elezione del Vice Presidente della Lega;

6. Elezione di nove Consiglieri di Lega;

7. Elezione di due Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega;

8. Elezione del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti della Lega, dei due componenti effettivi e dei due componenti supplenti dello stesso;

9. Modifica dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A;

10. Proposta di accordo di Licenza non in esclusiva da parte di Electronic Arts;

11. Proposta della LNPB alla LNP i.l. di acquisto del 25% del capitale della LCS spa.