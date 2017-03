Dopo il successo contro il Genoa l'ad rossoneroha parlato a Milan TV: "Sofferto? Meno delle altre volte, perchè la squadra è stata molto attenta e ha rischiato poco. E' una partita fondamentale per restare agganciata al trenino dell'Europa. Ci mancavano sette giocatori, vittoria pesante"."Erano le 21.30 e le 22, ho parlato con Mati Fernandez, il Cile ha aspettato a decollare perchè dovevamo mandargli i contratti da firmare in aeroporto. La squadra ha aspettato una mezz'ora in aeroporto. Montella mi ha dato la spinta perchè continuava a pressarmi a tutto campo e ce l'ha fatta a convincermi"."La squadra dà tutto sempre, si respira l'aria a Milanello di gruppo. Non c'è un problema adesso negli spogliatoi, tutti i problemi che c'erano sono stati risolti. E' una squadra unita e la prova c'è stata anche contro la Juventus.- "Se fa un grande gol un attaccante da 100 milioni hai un grande attaccante, se fa una grande parata il portiere è uguale preciso. Se hai un fuoriclasse in porta è uguale, eravamo 1-1 al 94' con la Juventus. Stiamo facendo una corsa con sette squadre e ci sono sei posti. Abbiamo tolto da qualche giorno i residui mentali di questa partita".- "L'ho notato anche io, mi è piaciuto che abbia spronato i ragazzi. Eravamo convinti fosse uno spartiacque, bastava vedere i tanti grandi giocatori che avevamo fuori. Ora c'è la sosta, finiranno le squalifiche e affronteremo Pescara e Palermo con un'altra formazione. Se non avessimo vinto questa sera avremmo probabilmente dovuto dare l'addio all'Europa"."( In risposta all'iniziativa della Curva Sud e dell'Associazione Italiana Milan Club ) Chiarezza l'abbiamo, non si è potuto fare tutto nella prima data, son state poi concesse due proroghe, vorrei far notare che il Milan non sia orfano. Sarà banale ma Montella dice che tutto quello che chiede ha, gli stipendi li pagano, la luce c'è. Se non dovessero arrivare i cinesi non è che Berlusconi non sappia mandare avanti il Milan come ha fatto per 31 anni e vi assicuro che è in grado di andare avanti. Se finirà il 7 di aprile che arriveranno altri saranno i benvenuti perchè i contratti son stati firmati in due, se no andremo avanti"."Non saprei cosa dire, pensiamo all'Europa e poi chi vivrà vedrà"."Peccato, non dovrebbe essere niente di grave, adesso abbiamo quindici giorni per leccarci le nostre preferite. Per una volta la sosta sarà molto benefica per noi, avremo tanti giocatori secondo me"."Il Milan ha una serie di osservatori, ha un direttore sportivo, ha il sottoscritto e cerchiamo di fare bene. A noi sembrava un buonissimo giocatore, faceva i derby alla Bombonera e non c'è derby in Italia che regge il confronto. E' arrivato a parametro zero con uno stipendio in linea. In un momento in cui non puoi fare grandi investimenti io e Maiorino facciamo frullare il cervello giocatori di cui si diceva che avessero un gran potenziale, ma che per un motivo o per l'altro non sono riusciti ad esprimersi appieno e così riesci a prendere Suso a 200mila euro e Ocampos, considerato il più forte 18enne del mondo qualche anno, lo stesso Sosa che giocava le Olimpiadi di qualche anno fa con gente come Messi e Aguero. Credo ci voglia più testa a prendere Suso, Ocampos, Mati Fernadez e Ocampos a pochi soldi"."Si vede che ha grande qualità, ha avuto qualche problema fisico, ma si vede che ha il piede educato"."Ci vogliono tanti tanti punti, le prime sette-otto squadre del campionato vincono quasi sempre. Noi siamo andati in Champions con 72 punti nel 2013, credo ci vogliano punti più o meno simili per andare in Europa League e non in Champions"."Ha fatto un assist super ed è stato rapidissimo Mati ad anticipare il portiere. E' stato un gol molto bello, abbiamo giocato con grande attenzione, con il Genoa che giocava tutti dietro la linea della palla. Abbiamo evitato di subire i contropiedi. E' stata una squadra molto molto matura oggi".