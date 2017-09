Colpo di scena: Mediaset sfida la Rai per i diritti tv in chiaro dei Mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022. Lo scorso 12 settembre è scaduto il termine per manifestare l'interesse a Mp&Silva, advisor della Fifa, che ha ricevuto due offerte dall'Italia. Appunto quelle della televisione di stato e, fonti finanziarie, di Mediaset. Il Biscione per ora non conferma, né smentisce.



La strategia di Adriano Galliani (ex ad del Milan e nuovo numero 1 di Premium Sport) punta sui grandi ascolti con enormi rientri grazie alla pubblicità. Gli ultimi Mondiali sono stati ceduti per circa 180 milioni di euro ciascuno, più dei diritti in pay tv ottenuti da Sky. Ovviamente il valore diminuirebbe se non si qualificasse l'Italia: per questo bisogna aspettare i playoff di novembre.