Adriano Galliani, presente alla cerimonia del Premio Facchetti, consegnato ad Andrea Pirlo, ha parlato dell'ormai ex calciatore del Milan: "Andai a Torino per prendere Inzaghi e successivamente avevo un Consiglio Federale a Roma. Feci un viaggio in macchina con Tinti che assisteva sia lui che Pirlo. Tinti ci disse che dovevamo prendere anche lui e io e Braida non esitammo un attimo. Il giorno dopo definimmo l’operazione con l’Inter".