La sessione invernale è aperta da cinque giorni ma per il Milan il mercato inizia oggi: come riferisce Sky Sport infatti Adriano Galliani ha fatto rientro dalle vacanze natalizie e ora entreranno nel vivo le operazioni avviate dai rossoneri. Non ci sarà una campagna spumeggiante come previsto negli accordi stipulati da Finivest e Sino-Europe Sports, ma l'obiettivo è di regalare a Montella almeno un innesto in attacco, che a breve saluterà Luiz Adriano.



Il nome caldo è sempre quello di Gerard Deulofeu, esterno spagnolo capace di giocare su entrambe le fasce che il Milan vorrebbe ingaggiare in prestito con diritto di riscatto. I rossoneri si sono scontrati con il muro alzato dall'Everton, ma Galliani non ha intenzione di mollare la presa e per questo proverà a forzare la mano con i Toffees, che nel frattempo hanno ingaggiato Ademola Lookman. Più marginale l'idea di portare a Milanello un centrocampista da alternare a Locatelli in regia: Bertolacci ha sorpreso positivamente nelle ultime uscite, potrebbe essere riproposto lui e dunque rimandato l'acquisto di un nuovo mediano.



Meno mediatico ma interessante lo scambio di prestiti tra Milan e Cagliari che porterà Gabriel in Sardegna e riporterà in rossonero Marco Storari: tutto definito ormai, si attendeva solo il ritorno dalle vacanze di Galliani per concludere l'iter e procedere alla firma della documentazione.