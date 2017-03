Adriano Galliani è intervenuto a Milantv per celebrare il traguardo delle 100 presenze, raggiunto dal difensore colombiano Cristian Zapata: "Ragazzi, roba da pazzi: ha fatto 100 partite anche Zapata, è una cosa incredibile! No, sto scherzando. Noi Zapata l'abbiamo cercato, questa è la quinta stagione. Lo avevamo cercato e seguito. Nel 2012, anno in cui il Villarreal è retrocesso abbiamo deciso di prenderlo in prestito e poi l'anno dopo l'abbiamo riscattato. Fa solo cose importanti, la prima volta magari no visto che ti sei fatto espellere in Udinese-Milan all'esordio. Però lui fa cose importanti. Ve ne racconterei altre, ma adesso dovete allenarvi perchè domani abbiamo una partita fondamentalissima. Zapata è amico mio, scherzi a parte, mi ha fatto un po' disperare quest'estate ma poi passa tutto. Io continuo a dirgli a lui, ma vale anche per voi, che le formazioni non le fanno gli allenatori ma i giocatori. Lui non ci crede, ma è così. Un bell'applauso a Cristian. Gli auguro di non impiegarci 5 anni per arrivare ad altre 100 presenze".