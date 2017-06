La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato degli allenatori in serie B. Ieri Vivarini ha firmato per l’Empoli e oggi ci sarà la firma di Fabio Gallo con lo Spezia. Fumata bianca in arrivo (biennale) anche tra Fabio Grosso e il Bari, che si vedranno nel pomeriggio a Milano. Ancora al palo il Novara, che non ha trovato l’accordo con Oddo, e il Palermo delle due anime Zamparini (vuole Reja per il ruolo di d.t.) e Baccaglini (punta su Iachini). Camplone rinnova a Cesena e prende il centrocampista Emmanuello (Atalanta, era a Vercelli). Pronto un triennale anche per il mediano Calvano (Reggiana, ma è del Verona) con l’Ascoli.