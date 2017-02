La parentesi di Kevin Gameiro all'Ateltico Madrid non è stata troppo positiva, o meglio: non lo è stata fino ad oggi. Nelle precedenti 21 apparizioni in Liga con la maglia dei colchoneros, infatti, il giocatore francese era riuscito ad andare in gol solo sei volte; troppo poco per chi appena sei mesi fa era stato pagato oltre 30 milioni di euro. A Madrid, però, la concorrenza è tanta, e spietata, e l'ex Siviglia ha sofferto il sovraffollamento che c'è nel reparto offensivo dell'Atletico. Le luci della ribalta, però, oggi sono tutte per lui...



TRIPLETTA PER LA NONNA - Anche in occasione del match odierno Gameiro è partito dalla panchina, ed ha osservato per sessanta i minuti i compagni stando comodamente seduto tra le riserve. Al momento del suo ingresso in campo il punteggio era bloccato sull'1-1. Venti minuti per prendere le misure e poi è iniziato il Gameiro-show: in meno di cinque minuti, infatti, il francese ha messo a segno una tripletta decisiva, che ha il sapore della rivalsa. Il bottino di reti in campionato è così salito a nove, come quelli messi a segno dal più mediatico Griezmann, e questa tripletta, realizzata tra l'80' e l'85', potrebbe essere il giusto trampolino per rilanciare una stagione che fin qui non ha regalato troppe gioie all'ex Siviglia. Lui intanto si gode i gol e la vittoria della squadra, il tutto non senza dedicare un pensiero alla nonna scomparsa da poco: ''Sono molto felice, abbiamo giocato un'ottima partita. Dedico i gol a mia nonna, che non c'è più''.