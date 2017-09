Massimo Ganci, ex Piacenza, Bari e Pescara, è un nuovo giocatore del Pavia. L’attaccante milanese classe ’81 ha messo la firma sul tesseramento che lo legherà al club lombardo, attualmente in Serie D, fino al termine della stagione. Ganci arriva a Pavia dopo una lunga militanza in Lega Pro e soprattutto in Serie B, mentre nell’ultimo campionato ha vestito la maglia dell’Aquila (D) fino a dicembre e del Pineto (D) nella seconda parte della stagione. Ha al suo attivo anche 10 presenze in Serie A con la maglia della Reggina nella stagione 2004/05.