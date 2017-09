L'amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport.



SQUADRA COSTRUITA BENE - "Assolutamente sì. Non sono d'accordo sulla partenza sofferta, perché non l'abbiamo vista così. Con l'Inter il risultato non ci ha premiato, ma la prestazione c'è stata: 3 pali, vincevamo 1-0. La cosa più importante è che la squadra sia stata costruita bene".

DI FRANCESCO - "Come società siamo stati molto forti e quadrati intorno all'allenatore. L'ambiente è quello che è. Tutte le grandi squadra hanno grandi aspettative. A Roma è diverso perché la città respira con la squadra e la squadra respira con la città. Credo che la struttura societaria, la parte sportiva con Di Francesco e Monchi abbia le spalle larghe e sia rodata per proseguire con questo discorso".

TOTTI - "Tutti i suoi ex compagni lo guardano come un mito. Siamo molto contenti di lavorare con lui. Il suo compleanno sarà molto social a Baku, visto che saremo lì per la Champions. Col Qarabag è una partita importantissima, così come è stato il pareggio contro l'Atletico. Il Qarabag è una squadra particolare, hanno un'esperienza in Europa League, vedi il pareggio contro l'Inter. Dall'altra parte c'è Chelsea-Atletico e sarà importantissimo vincere. Se dopo le 6 giornate giocheremo l'Europa League, la giocheremo per andare fino in fondo. Dipende moltissimo negli scontri diretti, dando per scontato e non lo è, che tutti facciamo punteggio pieno contro il Qarabag".



RIVOLUZIONE SERIE A - "Sono temi che dibattiamo da tempo con le istituzioni. C'è una tendenza a vedere il campionato spaccato in tronconi e il fattore sorpresa è diminuito. Il campionato si è livellato verso l'alto, più squadre lottano per il vertice e l'insidia è dietro l'angolo. Il campionato è ancora molto lungo, non vedo posizioni definite".



MONCHI - "Monchi è arrivato nel finale di stagione, ha lavorato con Spalletti prima, poi è partita la sua squadra. Ha fatto bene le sue operazioni e ancora adesso ancora non abbiamo visto all'opera la sua squadra. Ha l'esperienza di risultati importantissimi a Siviglia. Sa, come lo so io, che deve portare a casa risultati".



LO STADIO - "Non è soltanto un tema d'investimenti a Roma, ma in Italia. La nostra storia è quella che tutti viviamo e abbiamo vissuto nel nostro Paese: ritardi, discussioni. Questa settimana si aprirà la Conferenza dei Servizi che dovrebbe durare 90 giorni. Ci auguriamo che con il nuovo progetto duri meno, in modo da iniziare a costruire già nel prossimo anno".



BASTA SVENDITA OGNI ESTATE - "Tutti vendono giocatori, ci sono motivazioni diverse. Nel nostro caso ha risvolti finanziari, ma anche a una rivoluzione tecnica. Questo verrà limitato dalla crescita dei ricavi. A parte la Juventus, tutti in Italia siamo alla ricerca di fondi nuovi che abbiamo individuato nello stadio".