Non comprerà tanto per comprare. Ma anche in difesa la macchina della Juve sta lavorando sul mercato. Ed il profilo di Ezequiel Garay è tra quelli che rimane saldo in cima alla lista delle occasioni di mercato da provare a sfruttare. Da settimane sono avviati i contatti con il Valencia, con la Juve che per Garay ha a lungo trattato molto più che per Cancelo: con l'ok dell'onnipresente Jorge Mendes, interlocutore tutt'altro che semplice per Marotta e Paratici, era stata intavolata anche l'ipotesi di uno scambio di prestiti con Lemina. Una trattativa poi tramontata per una differenza di valutazione tra i due cartellini, oltre che per i dubbi del Valencia a proposito dello stesso Lemina, ritenuto un'alternativa a Kondogbia: il tempo ha poi visto gli spagnoli raggiungere il proprio obiettivo sacrificando Cancelo, mentre la Juve ha così aperto le porte ad una cessione a titolo definitivo in Inghilterra con il Southampton capace di battere la concorrenza di West Ham, Watford e Stoke City. Ora però si ricomincia: con Garay ancora in bilico tra Valencia e Russia (Spartak Mosca sempre in forcing), la Juve prova a riaprire la pratica per completare un reparto che avrebbe bisogno di un innesto di qualità ed esperienza.



SE NE PARLA - Anche in questo caso, il fatto che Garay possa essere un profilo meno reclamizzato di altri non smuove la Juve dalle proprie valutazioni: il centrale argentino è considerato un top dall'area tecnica bianconera in assoluto, in particolare considerando quel che offre il mercato arrivati alle ultime due settimane di mercato. Anche in questo caso, però, il fatto che la difesa della Juve necessiti di un rinforzo di spessore non porterà in ogni caso Marotta e Paratici a fare pazzie o ad andare oltre alla propria valutazione: che attualmente si discosta e parecchio da quella del Valencia. Vicina ai 25 milioni la richiesta del club spagnolo, pronto ad accogliere Murillo e bisognoso di fare cassa. Non più di 15 vorrebbe investire la Juve per un giocatore che farebbe al caso suo ma che a ottobre compirà già 31 anni. Trattativa non semplice, ma aperta: difficilmente però potrà coinvolgere Cuadrado, sondato in tempi non sospetti ma poco disponibile a un passo indietro del genere a questo punto della sua carriera. Garay piace, la Juve ci pensa. E continua a guardarsi attorno, in un agosto che diventa sempre più intenso rispetto agli anni passati.



@NicolaBalice



