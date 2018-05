La firma di Rete Globo, Claudia Garcia, non crede che la Juventus possa svendere Paulo Dybala: "La Juventus non so se prenderebbe in considerazione offerte da 80-90 milioni di euro per Dybala. Se Coutinho è costato 160, si è parlato di 70 per Alex Sandro e sono stati rifiutati, Dybala deve essere venduto solo a più di 150 milioni".