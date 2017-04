Gary Neville è entrato a gamba tesa su Mesut Ozil dell’Arsenal, riservando nei suoi confronti dure parole ai microfoni di Sky Sport: “A volte mi rifiuto di veder giocare a calcio Ozil, e trovo irrispettoso che venga definito da qualcuno ‘calciatore’ un picchiatore così. Quando vedi giocare Messi o Ronaldo che danno sempre se stessi in ogni singola partita, non riesco a starmene seduto qui accettando che alcuni giochino a calcio come se stessero lavorando in una miniera di carbone”.



Viene lamentato il suo poco impegno in campo, e anche i numeri avvalorano le accuse di prestazioni poco brillanti, non solo guardando ai risultati della squadra, ma anche a quelli personali. Ad esempio Ozil non segna dal 10 dicembre, nonostante sia sempre stato un calciatore dalle alte medie realizzative, ed è tra i nomi in partenza dai Gunners.