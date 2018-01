L'ex difensore del Manchester United Gary Neville ha parlato ai microfoni di Sky Sports di Emre Can e del suo trasferimento alla Juventus: "È un giocatore fantastico, con personalità e carattere. Sta dando tanto ai Reds, sarebbe un colpo durissimo. Non sarà da prima pagina come Coutinho al Barcellona ma la Juventus è un club intelligente e prende giocatori così: utili, forti, intelligenti. Ha autorità in campo e non ce ne sono molti in giro come lui".