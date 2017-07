Paul "Gazza" Gascoigne torna a sorridere: dopo una lunga serie di cadute e il ricovero a inizio anno per disintossicarsi dalla dipendenza dagli alcolici, l'ex Lazio è tornato in campo per beneficenza, a Dunston, assieme ad altre leggende del Newcastle, in memoria del portiere Pavel Srnicek, scomparso nel dicembre 2015.



RICORDO PER BRADLEY - A 50 anni, assieme ad ex campioni del calibro di Peter Beardsley, Darren Peacock, Keith Gillespie, Steve Howey e Steve Harper, ha disputato un ottima sgambata, apparendo discretamente in forma: prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio anche per Bradley Lowery, il piccolo fan del Sunderland appena deceduto dopo una lunga lotta col cancro.