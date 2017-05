"Manderei via prima Pallotta che Spalletti, solo che poi chi la prende la società? I cinesi? Non mi entusiasmano i cinesi, ma dico comunque una cosa: se quello, Pallotta, è un americano, beh meglio un cinese vero che un americano finto". Maurizio Gasparri, ai microfoni di Radio 1, attacca duramente la proprietà giallorossa dopo il derby perso, dedicando anche una sua "ode", ribattezzata "Ode allo Strazio", alla stracittadina. "Si rinnova il grande strazio della Roma con la Lazio. Altro derby altra mazzata, per i lupi una stangata. Ha mancato ogni traguardo, per Spalletti spento sguardo. Il suo tempo s'è esaurito, non fu male, m'ha fallito. La panchina cambierà, ma Pallotta resta qua. Presidente latitante, dall'Olimpico distante. Pensa solo ai suoi mattoni, nuovo stadio ed affaroni. Che si faccia a Roma lotta per cacciare via Pallotta! Crea soltanto delusione e non pensa mai al pallone. Ha stufato. W Totti! Di Pallotta ci siam rotti. Son passati un paio di annetti e ha stufato anche Spalletti. I tifosi rassegnati, ai disastri abituati, son fedeli e speranzosi ma son stanchi e anche furiosi".