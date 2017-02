Ospite negli studi di Tiki Taka, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, non ha nascosto di guardare con interesse i risultati di Inter e Lazio, in questo momento concorrenti per un posto in Europa.



L’Inter adesso è una squadra solida è forte. Non si fai una striscia di risultati positivi sììenza certezze tattiche. Prima erano forti, ma senza certezze nei novanta minuti. Se faccio il gufo con Inter e Lazio? Si, certamente, abbiamo l’obbligo, vista la classifica, di provarci. Stare così in alto ci piace.