L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato in casa con il Bologna: "E' una gara che presenta delle difficoltà, ma che non dobbiamo sbagliare. La ritengo la partita più importante perché, in caso di vittoria, ci potrebbe permettere di affrontare le successive con un piccolo vantaggio. Ma bisogna fare punti e servirà fare un'ottima prestazione. Vorrei che fossimo sempre quelli che siamo stati finora. E' logico che ora c'è qualche pressione in più, ma sono pressioni piacevoli che è bello avere: ci mettono molta adrenalina e noi dobbiamo trasformarle in energia positiva. Arrivando verso la fine, c'è voglia di vedere il traguardo. Noi ci crediamo, ma la cosa migliore è concentrarsi su una partita alla volta e quella col Bologna è la più importante".