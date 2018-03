Cosa vi manca per battere la Juve? Risponde così in conferenza stampa Gian Piero Gasperini: "Un 500 milioni di fatturato all'anno... ci siamo avvicinati alle prestazioni e alla difficoltà che creiamo anche qui. In casa siamo riusciti a fare il 2-2, a mettere piu pressione e questo per noi è già importante. Ho battuto la Juve col Genoa ma non era questa Juve. A questi livelli la battono in poche".