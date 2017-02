Ospite negli studi di Tiki Taka, il tecnico Gian Piero Gasperini, ha parlato della sua Atalanta e di Roberto Gagliardini, centrocampista affermatosi sotto la sua gestione e poi passato all'Inter.



"La mia Atalanta? E' una storia strana, all’inizio è stato difficile. Sono venuto a Bergamo con l’intenzione di lavorare con i giovani, anche se l'idea iniziale, dopo aver lasciato il Genoa, era quella di restare fermo un anno. A convincermi è stato Percassi. C’è voluto un po’ di tempo per trovare la strada giusta. Gagliardini? Lui arrivava da un'esperienza negative in B. E' un ragazzo che questa estate aveva difficoltà di collocazione e di fiducia, poi dopo ha avuto subito un’esplosione, la gara contro il Napoli gli ha dato tantissima fiducia. Quando è arrivato all’Inter gli ho detto di non avere timori verso i più grandi perché non gliene avrebbero dato il tempo. Gi ho consigliato di sentirsi e comportarsi subito da protagonista"