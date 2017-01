A margine della sfida contro il Torino, il tecnico dell'Atalanta, Gasperini, parla della cessione di Gagliardini all'Inter.



“Gagliardini ha messo a posto il centrocampo dell’Inter e ciò non ci fa particolarmente piacere. Mi auguravo si imponesse così, ma non era facile prevederlo. So che lui ha mezzi importanti però arrivava in una piazza difficile come Milano dove c’è pressione e anche in un momento non felicissimo della squadra. Mi ero raccomandato con lui di entrare subito da protagonista, di non giocare timidamente. Lo hanno pagato molto e doveva subito essere importante, perché a Milano non gli avrebbero dato molto tempo, però lui è andato oltre le migliori aspettative e bisogna fargli grandi complimenti”.