. Neanche credo di impiegarlo. Credo che in questo momento sia una scelta adeguata: ho deciso io, nessuno mi ha forzato.”. Così Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo Verona. L’allenatore dell’Atalanta ha sciolto ogni dubbio sul possibile impiego del centrocampista nella partita in programma domani: Gagliardini non ci sarà.che, per diversi motivi, richiede tempi tecnici non brevi. La stesura dell’intera documentazione in cinese dilata i tempi, ma la trattativa si farà, interpellando le parti in causa non trapelano preoccupazioni.- L’agente di Gagliardini, Giuseppe Riso, due giorni fa ha dichiarato a Sky Sport: “, si spera che andrà tutto a posto.La trattativa non si è mai bloccata, ci sono tempi tecnici ed è giusto che le due proprietà si incontrino". L’accordo è ad un passo, sulla base di unpiù bonus, restano solo da risolvere alcune questioni burocratiche. Le firme potrebbero arrivare settimana prossima, una volta completato l’iter per preparare i contratti, trasmetterli all’Uefa e alla proprietà cinese.