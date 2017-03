Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club della sfida di domenica prossima contro l'Inter: ''Testa subito all'Inter? No, abbiamo bisogno di recuperare dalla partita con la Fiorentina. Abbiamo tempo per preparare la sfida con l'Inter, sarà una buona chance ma non è la partita decisiva, possiamo entrare in Europa a prescindere dalla partita di domenica, anche se indubbiamente sarà un match importante''.