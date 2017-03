Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato del suo passato all’Inter e del poco tempo avuto a disposizione alla guida della società nerazzurra.



“Un’esperienza durissima. Critiche offensive, violente. Fiorello era un mio idolo, negli sketch mi faceva passare per un mezzo intossicato che non conosceva Pazzini e non capiva niente. Quello che avevo fatto prima non contava più. Sembrava che fosse arrivato uno scemo. Non avevo mai fatto un’amichevole con la squadra al completo e mi concessero solo 3 partite di campionato. Tre. Ho dovuto ricostruire da capo la mia credibilità. Ci sono riuscito al Genoa che ho portato in Europa. Partita chiave con l’Inter, uno spareggio: gol decisivo di Kucka a 2’ dal termine. Meraviglioso”.



Il tecnico ligure ha poi evidenziato un parallelo tecnico tra il “suo” Kessié e l’interista Geoffrey Kondogbia: “Quanto vale Frack se l’Inter ha speso 40 milioni per Kondogbia? Non lo so. Ma come valore di campo Franck non è inferiore. Non li scambio alla pari. Il duello con Gagliardini? Un gran duello. Caricherò Frank dicendogli: Milano è tappezzata dai cartelloni di Gagliardini, se tu vai in Duomo non ti riconoscono neppure. Ma glielo dirò solo alla vigilia, se lo carico troppo in anticipo è un rischio con la forza che ha... Mi dicono che quando passa dai corridoi di Zingonia e vuole salutare qualcuno oltre la vetrata dell’ufficio, appoggia la fronte sul vetro e trema il palazzo”.