Parlando a Premium Sport, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così la partita pareggiata per 0-0 contro l'Inter: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove i ragazzi sono stati veramente notevoli. Abbiamo pressato e creato, poi è chiaro che l’Inter è una squadra pericolosa negli spazi. Nella ripresa ci siamo più protetti, eravamo più stanchi e abbiamo subito di più ma credo che questo risultato sia giusto, anche se non accontenta nessuno".



OCCASIONI SPRECATE - "Aver creato tre-quattro occasioni importanti contro l’Inter non è una cosa semplice. Non siamo riusciti a segnare ma va bene così".



BARROW - "L’esordio dall’inizio di Barrow? E’ stato bravo, ha fatto un ottimo esordio dall’inizio. Non era facile contro i centrali dell’Inter ma è stato pericoloso e positivo. E’ un nome che va segnato, in Primavera ha fatto tantissimi gol e anche stasera ha dimostrato di saper vedere la porta".



IL GOL - "Troppa fatica a trovare la rete? Non credo, in questo girone di ritorno stiamo facendo meglio anche dell’andata e anche come gol fatti siamo in linea. Ci sono poi i periodi in cui bisogna creare molto per segnare e non si riesce a trovare la porta. Non dimentichiamoci che davanti avevamo una grande squadra come l’Inter e abbiamo fatto molto bene".



EUROPA LEAGUE - "Pareggio che rallenta la corsa per l’Europa League? Questo è un buon punto, la squadra sta bene e giocheremo le prossime gare con fiducia e convinzione. Dovremo vincere gli scontri diretti con Torino e Milan. La partita che non dovevamo perdere è stata quella con la Samp ma mancano ancora sei gare e faremo il massimo”