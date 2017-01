L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato a Sky Sport24 in vista della partita contro il Torino: "Ho tanta voglia di Europa. L'ho raggiunta col Genoa, ma non l'ho giocata e sarebbe fantastico disputarla con l'Atalanta. Essere qui dopo 21 giornate significa che abbiamo fatto qualcosa. Arriviamo alla sfida con un ottimo vantaggio, per i granata sarà una delle ultime carte perché poi sarebbe difficile rimontare su tutte le squadre che li precedono".



"Belotti? Peccato non sia dell'Atalanta, è cresciuto qui vicino... E' tra le punte più forti d'Italia per i gol fatti, per l'importanza per la squadra e l'evoluzione avuta in questo campionato. Questa Atalanta per tanti aspetti è la migliore squadra che ho allenato, per quello che sta dimostrando è una sorpresa superiore alle precedenti".