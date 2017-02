Salvato dal Genoa. In un'intervista comparsa oggi sul Corriere della Sera, Gian Piero Gasperini racconta, tra le altre cose, come dopo la fine del suo rapporto con l'Inter, nel 2011, pensò seriamente che la sua carriera di allenatore fosse ormai definitivamente segnata: “Dopo l’esperienza all’Inter - ha raccontato il tecnico di Grugliasco - ho avuto paura di chiudere la carriera, perché quando cadi dall’alto ti fai molto male. Per fortuna c’era Genova…”.



L'attuale tecnico dell'Atalanta ricorda come andarono le cose dopo l'esonero subito da Massimo Moratti: “Al Genoa avevo ottenuto risultati fantastici -ha detto – e avevo molto credito: è stato naturale tornarci. Poi però, visto che si vive di etichette, hanno detto che sapevo allenare solo lì. Ringrazio Bergamo che mi ha sdoganato dal luogo comune”.



Gasperini spiega infine anche come è avvenuto il suo passaggio all'Atalanta dopo la chiusura della sua seconda avventura in rossoblu: “Dopo Genova volevo fermarmi un po’. Poi ho capito che il destino mio e quello dell’Atalanta erano fatti per unirsi”